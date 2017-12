Weil am Rhein Mädchen hat Schutzengel

Weil am Rhein. Einen Schutzengel an seiner Seite hatte ein Kind bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag in Friedlingen. Das zehnjährige Mädchen rannte kurz vor 17 Uhr an der Bushaltestelle Colmarer/Tullastraße hinter zwei wartenden Gelenkbussen hervor über die Straße. Hierbei achtete es nicht auf den Verkehr und prallte gegen die rechte Seite eines vorbeifahrenden Autos. Das Mädchen zog sich nach ersten Feststellungen nur leichtere Verletzungen zu und wurde zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.