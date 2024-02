Weil am Rhein: Männer dringen ins Pflegeheim ein

hat am Donnerstag, kurz nach 1 Uhr, drei unbekannte Männer im Flur, welche sich in Zimmer von anderen Bewohnern begaben, beobachtet, teilt die Polizei mit. Vor Ort seien drei offenstehende Terrassentüren festgestellt worden. Eine Durchsuchung des Pflegeheimes verlief negativ, ebenso eine sofort eingeleitete Fahndung. Ob etwas aus dem Pflegeheim entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Es wird vermutet, dass die Männer durch eine offenstehende Terrassentür in das Pflegeheim gelangten.