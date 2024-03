Weil am Rhein: Männer und Frauen singen zusammen

Im Sommer sei die Idee entstanden, den Frauenchor und den Männerchor zusammen zu legen. Im Januar 2024 habe die erste gemeinsame Probe stattgefunden. Wie es Tradition ist, gestaltete der Männerchor am zweiten Weihnachtsfeiertag den Gottesdienst in der St. Georg Kirche in Haltingen. Derzeit wird von der neuen Chorformation kräftig für das Konzert am 26. Mai in der St.-Georg-Kirche geprobt. Walliser dankte dem Vorstand für die gute Zusammenarbeit sowie den Sänger und Sängerinnen „für’s Mitmache“. Ein besonderer Dank galt dem scheidenden Schriftführer, Gerhard Pfister, der Jahrzehnte lang aktiv war.