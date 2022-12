Weil am Rhein Märchen auf Rollen

Weil am Rhein. In der Rollsporthalle im Nonnenholz findet am Samstag, 10. Dezember, ab 17 Uhr die Premiere von „Die Madrigals – eine magische Familie auf Rollen“ statt. Der Einlass beginnt um 16 Uhr. Weitere Vorstellungen sind am Sonntag, 11. Dezember, sowie am Wochenende danach, 17. und 18. Dezember, jeweils um 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Kinder acht Euro und für Erwachsene ab 16 Jahre zehn Euro. Spenden am Veranstaltungsabend sind willkommen.