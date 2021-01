Weil am Rhein Märkter führt Verein

Weil am Rhein-Märkt. Dynamisch hat sich in den vergangenen Wochen aus einer schnell wachsenden Gruppe von mehr als 300 Mountainbikern ein Organisationsteam zusammengefunden, das Anfang dieser Woche in einer Online-Gründerversammlung den Verein Mountainbike Lörrach ins Leben gerufen hat. Dieser will die Interessen der Mountainbiker im Landkreis Lörrach bündeln und gegenüber Behörden und Waldbesitzern als verlässlicher Ansprechpartner auftreten. Ziel ist es, ein konfliktarmes Miteinander der Erholungssuchenden sowie der Anspruchsgruppen in Wald und Flur zu erreichen sowie die Schaffung von legalen Trails in der Region, heißt es im Nachgang der Sitzung in einer Mitteilung.

Das rechtliche Konstrukt des Vereins ermögliche Versicherungsschutz, langfristige Planung und sichere die Verbindlichkeit, die für Stadt, Landratsamt und Forstbehörden wichtig ist. Daher das Versprechen des Vereins, sich nachhaltig um die Pflege und Instandhaltung der Trails zu kümmern.