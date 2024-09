Weil am Rhein: Malen macht Mut

Das bunte Material und die kreative Atmosphäre zogen zahlreiche Kinder und neugierige Eltern an, heißt es. Der Tisch sei durchgehend belebt gewesen, und es entstand ein fröhliches Miteinander, das viele neue Bekanntschaften förderte. Die Initiative, die vom Kunstverein in Zusammenarbeit mit Stella Meris und Sabine Mayer ins Leben gerufen wurde, erhielt finanzielle Unterstützung vom Landkreis Lörrach. „Sei dabei! Gestalte deine eigene Heldengeschichte!“ lautete das Motto des Workshops, in dem die Kinder nicht nur kreativ tätig wurden, sondern auch ihr Selbstvertrauen stärkten und sich als kleine Helden erlebten.

Das Pilotprojekt soll als Beispiel zur Förderung von Kunst für Kinder in Weil dienen. Die Resonanz war durchweg positiv, und die Veranstaltung soll künftig wiederholt werden, heißt es. Der Kunstverein setzt sich weiterhin dafür ein, die kulturelle Bildung von Kindern zu fördern und ihnen Raum für kreative Entfaltung zu bieten. Dabei sollen verschiedene Stadtteile von Weil am Rhein aktiviert und einbezogen, und so ein kreativer Raum für das gesellschaftliche Miteinander geschaffen werden.