Weil am Rhein Malerei, Zeichnungen, Raumstudien, Skulpturen

Weil am Rhein (dab). Im Rahmen des Kunstunterrichts am Kant-Gymnasium haben sich Schülerinnen und Schüler auf vielfältige Herangehensweise mit dem Thema „Menschen – Bilder – Welten“ befasst.

Ausgewählte Arbeiten sind seit Donnerstagabend in der Stadtbibliothek zu sehen. Ausgestellt sind Malerei, Zeichnungen, Raumstudien, Linolschnitte, Skulpturen, Fotografien und Bühnenkostüme. Die Motive und Aspekte reichen vom Supermarkt als Spiegel der Konsumwelt über die Natur in ihrer essentiellen Bedeutung, Selbstbildnissen und dem Moment des Raum-Greifens bis hin zum Blick in die Zukunft, in der sich der Mensch räumlich immer weiter ins Weltall bewegt.

Blickfang der Ausstellung sind die Papierskulpturen, die in Anlehnung an den zeitgenössischen britischen Bildhauer Antony Gormley kreiert wurden. „Es ist immer wieder schön und für uns besonders, die Arbeiten in dieser Gesamtheit zu sehen und hier in der Stadtbibliothek präsentieren zu können“, dankte Anne-Kathrin Koberg, die zusammen mit Jörg Sedding den Fachbereich Bildende Kunst am Kant-Gymnasium leitet, bei der Vernissage zur Ausstellung.

Über einen Zeitraum von einem Dreivierteljahr war das zentrale Thema im Kunstunterricht berücksichtigt worden. Im Ergebnis habe sich herauskristallisiert, dass Bilder als Dreh- und Angelpunkt für das Wechselspiel zwischen Mensch und Welt gelten dürften: Der Mensch nehme die Welt in Bildern wahr, forme seine Erinnerungen, Gedanken und Träume nach Bildern. Die Welt wiederum sei zum einen der Raum, in dem man sich konkret bewege, zum anderen die prägende Umwelt im weiteren Sinne.

Zum Ausstellungsprojekt gehört einmal mehr, dass Kunstklassen sämtlicher Altersstufen von der fünften Klasse bis zum Abiturjahrgang beteiligt sind und die Möglichkeit zur Teilnahme für alle Interessierten offen ist.

Stadtbibliotheksleiterin Ellen Benz freute sich über die gelungene Realisierung der Ausstellung. „Ich bin ganz begeistert und wünsche den Besuchern, dass sie Inspiration finden, vielleicht auch um selbst kreativ zu werden“, sagte sie.

Die Ausstellung „Menschen – Bilder – Welten“ ist bis 6. März während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen. Der Eintritt ist frei.