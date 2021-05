Weil am Rhein Mammutbaum wieder aufgepäppelt

Er hatte die Fachfirma mit den Arbeiten beauftragt, nachdem sich teilweise vergilbte äußere Ränder und Totholz zeigten. Wenn nichts getan würde, folge der schleichende Tod, weiß Batzer. Das städtische Baumkataster zeigt, dass das „Geburtsjahr“ 1970 ist. Zwei noch ältere Exemplare des Mammutbaums stehen seit 1960 im Rheinpark. Im gleichen Jahr wurde an der Karl-Tschamber-Schule ein Mammutbaum gepflanzt, einer 1970 an der Peter-Willmann-Allee, ein weiterer 1975 in Ötlingen sowie 1980 ein Mammutbaum am Hermann-Löns-Platz. Letzterer befindet sich auch in einem nicht ganz guten Zustand.

Grundsätzlich ist es einfach zu trocken in Weil am Rhein. Ursprünglich stammt der Mammutbaum aus den regnerischeren Künstenwäldern Nordamerikas, wo deutlich mehr Niederschlag fällt. Fischer: „Dafür gedeihen die Exemplare bei uns hervorragend.“

Die Kosten für die Standortverbesserungsmaßnahme in Höhe von 1500 Euro müsse auch in Relation gesetzt werden. Diese würde fünf Jahre anhalten. Angesichts von an anderen Bäumen fälligen Kronenarbeiten in Höhe von jedes Mal 300 Euro sei die Maßnahme dann nicht so exorbitant hoch.

Baumpfleger Batzer rechnet für die nächsten Jahre aber insgesamt bei den städtischen Bäumen mit weiteren Problemen. Denn dann würden sich die Folgen der vergangenen trockenen Jahre zeigen. „Das werden wir zu spüren bekommen.“ Umso wichtiger sei es, die Bäume dauerhaft zu pflegen.

So gelte es, den Wurzeln Freiräume zu schaffen. Denn ein Gasaustausch können bei verdichteten Flächen nicht erfolgen. Auch hinsichtlich der Wasseraufnahme sei dies wichtig. Daher machte sich der Baumpfleger am Freitagmorgen daran, pro Quadratmeter rund um den Baum ein Loch zu setzen und dann das Gel, den Dünger und die Pilze in den Untergrund zu bringen. Nach einer guten Stunde war die Arbeit erledigt, deren Wirkung nun ein halbes Jahrzehnt lang anhalten soll.