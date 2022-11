Weil am Rhein „Man lernt, mit Angst umzugehen“

Stefanie Glinski, die ihren Bachelor im Bereich internationaler Journalismus in Amerika und in ihren Master in England absolviert hat, ist seit 2007 im Ausland. Da ihre Einsatzgebiete meistens Krisengebiete sind, schwingt bei ihrer Arbeit auch immer Angst mit. „Aber man lernt, mit der Angst umzugehen“, sagt die 35-Jährige und fügt hinzu: „Die ersten beiden Monate des Ukraine-Kriegs waren beängstigend, da sich die Fronten täglich verändert haben. Ständig herrschte eine Ungewissheit. Heftig und unangenehm sind vor allem die Luftangriffe. Man schaut immer zum Himmel, denn das Schlimme kommt von oben.“ Meistens entscheide man im Team mit anderen Journalisten, wann das Risiko zu groß wird und es besser ist, einen anderen, sichereren Ort aufzusuchen. Man lerne in Kriegsgebieten, unter schwierigsten Bedingungen zu arbeiten. Und zuweilen ist es auch der eigene Instinkt, der einen dazu veranlasst, eine Region zu verlassen.

Wichtig ist Glinski bei ihrer journalistischen Arbeit, nah an den Menschen dran zu sein, zu erleben, wie sie trotz Krieg und Krisen den Alltag erleben und meistern. „Es geht auch immer um die Frage, was das schreckliche Geschehen mit den Menschen und ihren Psychen macht“, sagt die Journalistin, die sich vor allem auch für das Leben benachteiligter Menschen interessiert. Und wichtig ist der Reporterin, die neben Deutsch auch Englisch, Persisch und Französisch spricht, möglichst lange an einem Ort zu leben, um Teil des Alltags zu sein.

Drohung von den Taliban erhalten

Das war in Afghanistan der Fall, wo Glinski zuletzt bis zum Sommer 2022 mehr als vier Jahre zugebracht und zahlreiche Freundschaften mit Afghanen geschlossen hat. Gerade dieses seit Jahrzehnten unruhige Land am Hindukusch liegt ihr besonders am Herzen, schon immer hat sie sich dafür interessiert.

Und sie wäre noch heute in Kabul, wenn die Taliban nicht vor mehr als einem Jahr die Macht übernommen und sich die Verhältnisse vor allem für Frauen seither stark verändert hätten. Die Journalistin, die sich zuvor nie in ihrer Arbeit eingeschränkt gefühlt hatte und sich im ganzen Land trotz zahlreicher Anschläge frei bewegen konnte, die 2021 auch die Evakuierung der internationalen Streitkräfte und der Ortskräfte sowie die sich am Flughafen abspielenden menschlichen Dramen und Tragödien hautnah miterlebt hatte, erfuhr nun den wachsenden Druck durch die Taliban.

Als sie sich im August für einige Zeit im Iran aufhielt, erhielt sie per WhatsApp von den Taliban eine Drohung. Ihre Berichte waren den Taliban zu kritisch, sie solle sich bei ihnen melden. Diese unmissverständliche Botschaft veranlasste sie, das Land zu verlassen. Es gibt keine Pressefreiheit mehr, viele Journalisten wurden schon verbannt. Und gebildete Frauen sehen auch keine Zukunft mehr dort und haben das Land ebenso verlassen. „Alle meine Freunde in Afghanistan sind inzwischen weggegangen“, sagt Stefanie Glinski, die auch ein Buch über Afghanistan schreiben will.

Jetzt ist sie seit einigen Wochen in Istanbul. Und hier will sie die nächsten Jahre bleiben, denn ab 1. Januar ist sie Auslandskorrespondentin für die Türkei und den Nahen Osten. Deshalb hat sie sich eine Wohnung gekauft und lernt bereits eifrig Türkisch. „Im nächsten Jahr sind in der Türkei Wahlen, das wird spannend“, sagt Stefanie Glinski.

Neue Herausforderung in der Ukraine

Von Istanbul aus ist sie relativ schnell in Weil am Rhein, um hin und wieder Familie und Freunde zu besuchen und auch umgekehrt. Aber bevor sie nun im neuen Jahr neu durchstartet, wartet noch eine besondere, selbst gewählte Herausforderung als Berichterstatterin über den Krieg in der Ukraine.