Weil am Rhein Manche Kinder sind sogar zwei Wochen lang dabei

Aber auch früher an der Schule seien nie die Zahlen wie an den anderen Standorten erreicht worden. „Wir wollen nochmal reflektieren und auch überlegen, ob vielleicht ein anderer Standort oder Zeitraum in Frage kommt.“ Gerade in Friedlingen mache sich bemerkbar, dass viele Kinder im Urlaub sind. Und auch in Weil würden viele ab der dritten Sommerferienwoche verreisen.