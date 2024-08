Weil am Rhein: Mancher Besucher erinnert sich noch

Zahlreiche Objekte

Im Museum veranschaulichen zahlreiche Objekte, die einst von Weiler Bürgern gespendet wurden, das Alltags- und Arbeitsleben im 19. und 20. Jahrhundert. Alte Fotos aus Weil verdeutlichen die Nutzung und geben einen Einblick in die damalige Zeit. Mancher Besucher erinnert sich lebhaft an seine Eltern- oder Großelterngeneration zurück, die noch mit den gezeigten Waschutensilien oder den Motiv-Butterformen gearbeitet hatten. Der Weinherstellung, der Futtermittelherstellung und Heuernte, dem Ackerbau, dem Waschalltag sowie den Hilfsmitteln und Maschinen sind einzelne Themenschwerpunkte gewidmet. Der Landwirt führt auch das ein oder andere Ausstellungsstück in seiner Funktionsweise vor, was die Führung sehr lebendig macht.