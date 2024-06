Weil am Rhein: Unterm Strich ein sattes Plus

Dass die Stadt Weil am Rhein letztlich auch im Haushaltsjahr 2022 besser dastand, als zunächst angenommen, wurde bei der Vorstellung des Jahresabschlusses 2022 deutlich. Das Haushaltsjahr 2022 schließt demnach mit einem positiven Gesamtergebnis in Höhe von rund 8,8 Millionen Euro ab. Die Planung war von einem negativen Ergebnis in Höhe von rund 500 000 Euro ausgegangen. Insgesamt hat sich damit der Ergebnishaushalt um 9,3 Millionen Euro verbessert, fasste Bianca Molnar in Vertretung von Inge Schmieder, der Leiterin der Haushaltsabteilung, das Ergebnis kurz und bündig zusammen.