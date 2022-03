Weil am Rhein Mann fährt mit 4,2 Promille auf Güterzug mit

Weil am Rhein - In Lebensgefahr hat sich ein 45-Jähriger begeben, der am Badischen Bahnhof Basel auf einen langsam durchfahrenden Güterzug aufgesprungen ist. Am Weiler Umschlagbahnhof wurde er vom Kesselwagen geholt. Ein Atemalkoholtest ergab 4,19 Promille.

Am Mittwoch, kurz nach 21 Uhr, wurde die Bundespolizei durch Mitarbeiter der DB AG über den Vorfall am Umschlagbahnhof Weil am Rhein informiert: Ein Lokführer hatte gemeldet, dass eine männliche Person auf einem Kesselwagen seines Güterzugs mitfahren würde. Nach Zughalt am Umschlagbahnhof wurde der 45-jährige deutsche Staatsangehörige durch DB-Mitarbeiter vom Kesselwagen geholt und einer Streife der Bundespolizei übergeben. Warum der stark alkoholisierte Mann auf den Zug aufsprang, wollte er nicht verraten, heißt es im Polizeibericht.