Ein Rentner ist am Dienstag kurz nach 16 Uhr mit seinem Auto umgekippt. Der 86-Jährige beabsichtigte laut Polizei aus dem Eimeldinger Weg auf die Umgehungsstraße Haltingen einzubiegen. Dabei sei er mit einem Schuh unter dem Pedal hängen geblieben. Ungebremst fuhr er dann in die Umgehungsstraße ein und kollidierte mit einer 66-jährigen Autofahrerin. Das Auto des Manns wurde in den Grünstreifen abgewiesen und kollidierte mit einem Baum. Im weiteren Verlauf kippte das Auto auf die linke Fahrzeugseite. Der leichtverletzte 86-Jährige wurde von der Feuerwehr aus dem Auto geborgen. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 66-jährige blieb unverletzt. Das Auto des Manns musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.