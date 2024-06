Weil am Rhein: Mann mit blutendem Kopf in der Tram

Zur weiteren Versorgung musste der Mann ins Krankenhaus gebracht werden. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten am Sonntagabend die grenzüberschreitende Straßenbahn in Weil am Rhein-Friedlingen.

Mann saß schlafend in der Straßenbahn

Dabei bemerkten die Einsatzkräfte einen Reisenden der, augenscheinlich schlafend, in der Straßenbahn saß. Allerdings reagierte der 25-Jährige zunächst nicht auf die Ansprache. Die Einsatzkräfte stellten in der Folge eine Platzwunde am Kopf des französischen Staatsangehörigen fest. Woher diese Verletzung stammt konnte der deutlich benommene Mann nicht angeben.