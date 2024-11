Trotz Einreiseverbots und zwei offenen Haftbefehlen hat ein 24-Jähriger versucht, mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen. Bundespolizisten kontrollierten den tunesischen Staatsangehörigen am Sonntagvormittag am Grenzübergang in Friedlingen. Er konnte zur Kontrolle nur einen Schweizer Ausgangsschein, aber keine gültigen Reisedokumente vorlegen. Die Überprüfung des Mannes ergab ein aktives Einreiseverbot für Deutschland sowie zwei Vollstreckungshaftbefehle. Das Einreiseverbot gegen den 24-Jährigen bestand, da er im Juli in die Niederlande abgeschoben worden war. Die beiden Haftbefehle bestanden zur Vollstreckung von verhängten Geldstrafen wegen Diebstahls. Insgesamt war eine Geldstrafe in Höhe von 3360 Euro durch den Gesuchten zu begleichen. Da er den geforderten Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde der Mann festgenommen und ins Gefängnis gebracht. Außerdem leiteten die Beamten ein Strafverfahren ein.