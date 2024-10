Ohne gültige Reisedokumente hat ein 25-Jähriger versucht, mit der grenzüberschreitenden Straßenbahn nach Deutschland einzureisen. Bundespolizisten kontrollierten den türkischen Staatsangehörigen am Samstagabend in der Tram am Grenzübergang in Friedlingen. Dabei konnte der 25-Jährige keine Dokumente vorlegen. Die Überprüfung der Person mittels Fingerabdrücken verlief positiv. Neben den Personalien der Person wurde auch ein offener Untersuchungshaftbefehl festgestellt, heißt es im Polizeibericht. Dem 25-Jährigen wird vorgeworfen, im Jahr 2019 an einem Raub beteiligt gewesen zu sein. Der Gesuchte wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz wurde ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Prüfung des Haftbefehls durch das Amtsgericht kam der 25-Jährige ins Gefängnis.