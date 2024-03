Weil am Rhein: Mann über 20 Jahre lang gesucht

International zur Fahndung ausgeschrieben

Einsatzkräfte der Gemeinsamen operativen Dienstgruppe (GoD) kontrollierten den belgischen Staatsangehörigen in der Nacht zum Dienstag am Grenzübergang Weil am Rhein-Friedlingen bei der Ausreise aus Deutschland. Bei der Überprüfung durch die Bundespolizei wurde eine Ausschreibung zur Festnahme aufgrund einer internationalen Fahndung durch ausländische Behörden festgestellt.

Am Schmuggel von Heroin beteiligt

Der Gesuchte soll 1998 an einem Schmuggel von Heroin beteiligt gewesen sein und wird deshalb durch die Türkei zur Auslieferung in die Türkei gesucht. Durch die Bundespolizei wurde der Mann vorläufig festgenommen und am Dienstagnachmittag beim Amtsgericht zur Haftprüfung vorgeführt. Durch das Gericht wurde der Haftbefehl in Vollzug gesetzt. Der 47-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert, wo er auf die weitere Prüfung der möglichen Auslieferung warten muss. Er besitzt neben der belgischen auch die türkische Staatsangehörigkeit.