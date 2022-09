Weil am Rhein Markgräfler Musikherbst

Der Markgräfler Musikherbst startete am vorigen Sonntag in Sulzburgs Kirche St. Cyriak mit der Harfenistin Anaëlle Tourret. Am Samstag, 24. September, ist die evangelische Kirche in Alt-Weil um 20 Uhr Schauplatz des Kammermusikabends mit dem Maxwell Quartett. In der Müllheimer Martinskirche tritt das Maxwell Quartett am Sonntag, 25. September, 19 Uhr, auf. In der evangelischen Kirche in Grenzach-Wyhlen steht am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, der Duoabend mit Rita D’Arcangelo (Flöte) und Jakub Kosciuszko (Gitarre) auf dem Musikherbst-Programm. In Bad Krozingens Schloss heißt das Motto am Samstag, 1. Oktober, um 18 Uhr „Trioabend“ mit dem Trio Egmont.

Den Schlusspunkt unter den Markgräfler Musikherbst setzt am Sonntag, 2. Oktober, ab 18 Uhr im Stubenhaus in Staufen der „Duoabend“ mit Benedict Kloeckner (Violoncello) und Suzana Bartal (Klavier).