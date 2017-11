Weil am Rhein Markt, Märchen und mehr

Der Kunsthandwerksmarkt im Kesselhaus ist so alt wie das Kulturzentrum selber. Er hat seinen festen Platz im Terminkalender der Stadt immer am zweiten November-Wochenende – und einiges zu bieten.

Weil am Rhein. Auch in diesem Jahr haben Eveline Günther-Thietke und ihr Team wieder zahlreiche ausgewählte Kunsthandwerker aus der Region und ferneren Städten ausgewählt, die am Samstag, 11. November, und Sonntag, 12. November, jeweils von 11 bis 18 Uhr im Kesselhaus, dem Innenhof und den Gängen der Ateliers Schmuck, Keramik, Porzellan, Schals, Papierkunst und viele andere Objekte zeigen.

Der Markt im Kesselhaus hat sich seit 1991 einen Namen gemacht durch seine besondere Atmosphäre und die Güte und Qualität der ausgewählten Kunsthandwerker. Das Kulturcafé und das Museum Weiler Textilgeschichte mit der neuen Ausstellung „Bakuba“ sind an beiden Tagen geöffnet.

Der Markt wird am Samstag um 11 Uhr von Oberbürgermeister Wolfgang Dietz bei einem öffentlichen Apéro eröffnet und musikalisch umrahmt von Musikschülern von Christian Leitherer. Im Rahmenprogramm können Kinder mit Erika Zoubkov filzen, neben den Angeboten des Kulturcafés bieten die Grundschulen des Vorderen Kandertals und aus Eimeldingen Waffeln feil, auch das beliebte Kaffeebarmobil ist wieder da.

An beiden Tagen erzählt Brigitte Wittkämper ab 14 Uhr Märchen, ab 15 Uhr steuert das Kindertheater aus Friedlingen von Angelika Schilling Bühnenszenen bei und Rena Hadji Cheykh führt am Samstag ab 15 und 17 Uhr und am Sonntag ab 15 Uhr durch das Schwarzenbach-Areal mit seinen vielen neuen Betrieben und der Architektur der markanten Shed-Dächer aus der Zeit der Seidenstoff-Weberei Schwarzenbach.

n Weitere Informationen unter www.kulturzentrum-kesselhaus.de