Weil am Rhein: Marode Friedensbrücke: Ruf nach dem Durchstich nach Friedlingen wird lauter

Darüber hinaus werde das RP die Sicherung und die Planung zur Erneuerung der kritischen Konstruktionsteile umgehend veranlassen. Die Überprüfung der relevanten Bauteile werde engmaschiger erfolgen. Dazu würden umgehend weitere grundlegende Untersuchungen und Planungen durchgeführt, um bewerten zu können, welche langfristigen Maßnahmen zur Sicherung der Bahnquerung durchgeführt werden müssen.

Keine Auswirkungen auf den Bahnverkehr

Das RP weist in seiner Pressemitteilung ausdrücklich darauf hin, dass die Ergebnisse aktuell keine Auswirkung auf den Bahnverkehr haben. Der sichere Betrieb der Bahn sei durch die verkehrlichen Einschränkungen auf der Brücke sichergestellt. Die bereits erwähnten Sicherungsmaßnahmen werden in Abstimmung mit der Bahn in Sperrpausen des Bahnverkehrs erfolgen, sodass auch hier der Zugverkehr weitestgehend nicht beeinträchtigt werde.

Diana Stöcker nimmt Stellung

„Das ist keine gute Nachricht. Sie kommt für uns aber nicht überraschend. So etwas war doch mittelfristig zu erwarten und wir können fast noch froh darüber sein, dass es zu keiner Sperrung kommt. Es war klar, dass die Brücke aus dem Jahr 1909 mittelfristig saniert werden muss und es erhebliche Verkehrseinschränkungen geben wird“, äußert sich Oberbürgermeisterin Diana Stöcker in einer Stellungnahme. „Die Prüfungsergebnisse zeigen die Dringlichkeit der Forderung nach dem Durchstich nach Friedlingen.“