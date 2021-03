Weil am Rhein Martin Gruner gewählt

Der gelernte Architekt Gruner arbeitet derzeit als technischer Leiter der Waldhaus-Brauerei, nachdem es mit dem neuen OB von Waldshut-Tiengen Differenzen gab und es im Jahr 2017 zu einer Trennung kam. Denn dort war er zuvor zwölf Jahre lang Leiter des Hochbauamts, ab 2014 erster Beigeordneter der Stadt. Und von der Privatwirtschaft will er in die öffentliche Verwaltung zurück. „Das ist das, was mir Spaß macht.“ So könne er dann die Gemeininteressen vertreten.

Offen gab Gruner aber zu, dass er bis vor zwölf Wochen Weil am Rhein „noch nicht wirklich“ kannte. Vor Ort erkannte er dann auch die „tolle Lage“ und dass es hier urbaner ist als Waldshut-Tiengen. Mit OB Dietz und dem Gemeinderat wolle er ein gutes Verhältnis pflegen. „Es wird ein gemeinsamer Fußabdruck“, erklärte er daher auf Nachfrage, welchen Abdruck er einmal hinterlassen will.

In Weil gehe es um Themen wie in anderen Städten auch: Mobilität, Digitalisierung, Wohnungsbau und Klimaschutz. „An vielen Stellen ist Weil am Rhein extrem gut unterwegs.“ Und hier wolle er sich nun einbringen, wissend darum, dass sein Vorgänger Huber große Fußspuren hinterlassen hat. Starten kann Gruner zum 1. Juni, wie er in einer Fragerunde erklärte. In diesem Rahmen erklärte Gruner auch, dass er sich erst einmal eine Wohnung in Weil am Rhein nehmen wird, familiär bedingt dann in zwei Jahren womöglich den Hauptwohnsitz ins Dreiländereck verlagern wird.

Weniger Stimmen erhalten

Der unterlegene Bewerber wurde um 20.03 Uhr vom OB verabschiedet. Thomas Küppers, 25 Jahre bei drei verschiedenen Stadtentwicklungs-Gesellschaften im Raum Duisburg tätig, blickte weniger auf seine Vergangenheit als vielmehr nach vorne. Dabei skizzierte er die Bereiche Entwicklung Innenstadt, die Haltung zu umweltrelevanten Themen, Wohnen und bezahlbarer Wohnraum. Mit Transparenz, Vernetzung und Beteiligung wolle er dies umsetzen.

Das Wahlverfahren

Jeder Bewerber hatte in der mit Spannung erwarteten Sitzung zunächst zehn Minuten Zeit, sich vorzustellen. Danach schlossen sich noch 20 Minuten für Fragen aus dem Ratsrund an, die Reihenfolge war zuvor ausgelost worden. Die Bewerber waren während der Vorstellung des anderen Kandidaten nicht im Saal. Nach der Abgabe der Stimmzettel oblag es Oberbürgermeister Wolfgang Dietz, die Namen einzeln vorzulesen, wobei der ehrenamtliche OB-Vertreter Jürgen Walliser ihm dabei über die Schulter blickte und den Vorgang kontrollierte. Jürgen Schopferer, mit Urnengängen bestens vertraut, notierte die Stimmen.

Anerkennung und Respekt

Oberbürgermeister Wolfgang Dietz hatte vor dem Wahlgang in das Prozedere eingeführt – und dabei auch die Aufgaben des neuen Beigeordneten skizziert (siehe nebenstehenden Bericht). Da beide Bewerber in einem festen Arbeitsverhältnis stehen, wurde beim Auswahlprozess auf Vertraulichkeit geachtet. Die beiden Kandidaten hatten sich zuvor gegen 15 weitere durchsetzen können. „Beide Herren haben sich intensiv mit der Stadt, der Aufgabe und ihren Herausforderungen befasst. Das haben die bisherigen Begegnungen gezeigt“, zollte der OB den Bewerbern Anerkennung und Respekt – auch dass sie sich öffentlich zur Wahl stellen würden. „In Zeiten, in denen Amtsträger sehr schnell zu Blitzableitern werden, ist das keine Selbstverständlichkeit mehr.“ Wie mehrfach berichtet, handelt es sich bei der Huber-Nachfolgeregelung um ein zweistufiges Verfahren. Es steht also noch nicht fest, wer Erster Bürgermeister wird, da dabei wiederum Bürgermeister Rudolf Koger mit im Rennen ist.