Weil am Rhein Maschinenpistole auf dem Schrank gefunden

Durch eine Telekommunikationsüberwachung war der Angeklagte in den Fokus der Ermittler geraten. In mehreren abgehörten Telefongesprächen waren verdächtige Bezeichnungen verwendet worden. Zunächst bestand der Anfangsverdacht, dass der Beschuldigte mit Betäubungsmitteln handelt. Darum wurde am 25. Januar dieses Jahres die Wohnung des Beschuldigten durchsucht. Betäubungsmittel fanden die Fahnder nicht. Dafür auf dem Schrank eine Maschinenpistole vom Typ Skorpion, Kaliber 7,65, die aus tschechoslowakischer Produktion stammt.

„Ich hatte am 9. Januar einen sehr schweren Rucksack von einem Bekannten in Weil am Rhein übernommen. Den sollte ich eine Zeit lang aufheben“, hatte der Angeklagte bereits bei der Polizei angegeben. Erst in seiner Wohnung habe er in den Rucksack geschaut und die Waffe entdeckt. Das Magazin mit den Patronen und den Schalldämpfern habe er gar nicht wahrgenommen.