Weil am Rhein Maßhalten lautet die Devise

Zurückhaltung bei neuen Projekte

Bei neuen Maßnahmen hält sich die Stadt stark zurück. Zwei große Projekte, welche die Stadt auch in den nächsten Jahren begleiten werden, sind die Erweiterung der Gemeinschaftsschule und der Neubau der Feuerwache Nord. Die 250 000 Euro, die hier jeweils angesetzt sind, sollen die Planung vorantreiben. Ebenfalls in den Bereich der neuen Maßnahmen fallen der Brandschutz und die Digitalisierung an Schulen, wobei für die Digitalisierung schon Förderbescheide vorliegen.

Ein weiterer größerer Punkt ist das Regenrückhaltebecken in Haltingen. Für die Planung sind im Haushaltsentwurf 100 000 Euro veranschlagt. Man rechne dann mit Baukosten von mindestens einer Millionen Euro, wobei der Oberbürgermeister von einer deutlich höheren Summe ausgeht. Für die Feuerwehr sind Mittel in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

Priorisierung der Sondermaßnahmen

Um auf die finanziell angespannte Lage zu reagieren, sollen im Bereich der Sondermaßnahmen vorerst nur 50 Prozent der Mittel freigeben werden, erklärte Dietz darüber hinaus. Ziel sei eine sinnvolle Priorisierung der Maßnahmen durch die jeweils zuständigen Ämter. „Seien Sie geizig“, habe er dabei als Devise ausgegeben, so der Oberbürgermeister.

Zu den finanziellen Herausforderungen, auf die sich die Stadt einstellen muss, trägt nicht nur die allgemeine wirtschaftliche Lage samt der Inflation bei, sondern auch das gute Haushaltsergebnis der Stadt aus dem Jahr 2021. Denn durch dieses hat sich die Kreisumlage erhöht. Diese Abgabe wird in den kommenden Jahren voraussichtlich ähnlich hoch bleiben, war im Rahmen des Pressegesprächs zu erfahren.

Mit Blick auf die mittelfristige Finanzplanung sprach Dietz von einem strukturellen Problem, da die Ausgaben die Einnahmen auch künftig übersteigen werden.

Mehr Verschuldung, aber keine Steuererhöhungen

Da die Mittel der Stadt zur Steigerung der Einnahmen begrenzt sind, bleibt kaum etwas anderes übrig, als weitere Schulden zu machen. Es sei bedauerlich, dass die Schulden, die trotz diverser Investitionen seit mehr als 20 Jahren mühsam hatten abgebaut werden können, nun aller Voraussicht nach wieder steigen werden, so Koger. Trotzdem plant die Stadt – zumindest für das Jahr 2023 – keine Steuererhöhungen.

Der Entwurf geht nun in die Beratung in den Ortschaftsräten und im Finanzausschuss. Am 13. Dezember befasst sich dann der Gemeinderat mit dem Thema.