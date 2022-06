Weil am Rhein Maßnahmen auf dem Prüfstand

Von Ingmar Lorenz

Weil am Rhein. Als erste Maßnahme aufs Tapet und gleichsam auf den Prüfstand kam die Abdankungshalle in Märkt. Hier fallen für die Zimmerei-Arbeiten höhere Kosten an, als zunächst geplant. Das bringt die Verwaltung ein Stück weit in die Bredouille, wie Bürgermeister Martin Gruner erklärte. Denn es handele sich um ein sogenanntes Schlüsselgewerk. Sprich: Werden die Zimmerei-Arbeiten nicht zeitnah umgesetzt, verschieben sich zahlreiche andere Arbeiten auch nach hinten, was potenziell dazu führen könnte, dass Gewerke, für die eigentlich schon gute Angebote vorliegen, neu ausgeschrieben werden müssten. Beauftrage man die Zimmerei-Arbeiten, werde es zwar teurer, „aber zumindest können wir den zeitlichen Rahmen einhalten“, so der Bürgermeister.