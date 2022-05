Weil am Rhein Maßnahmen zur Weiher-Rettung

Aber das große Problem dabei ist, dass der Schlamm stark mit hochtoxischem PAK belastet ist und deshalb ohne Wenn und Aber als Sondermüll entsorgt werden muss. Die dadurch entstehenden exorbitanten Kosten will aber derzeit niemand übernehmen. Um tragbare Lösungen für das Problem zu finden, wurde Diplombiologe Ingo Kramer, Geschäftsführer des Landesfischereiverbands Baden-Württemberg beauftragt, eine Gewässerschau durchzuführen. Das Ergebnis stellte er nun in der jüngsten Sitzung des Märkter Ortschaftsrats vor. Was er ermittelte, war erstaunlich.

Gewässerschau offenbart Erstaunliches

Nebst den zahlreichen diversen Kleinlebewesen, die den Weiher bevölkern, gibt es die Fischarten Karpfen, Giebel und Rotaugen und dies in einer überwältigend und unerwartet großen Menge. Infolge des viel zu hohen Nährstoffgehalts im Wasser, hätten sich die wenigen noch vorhandenen Fische seit dem Fischsterben 2019 explosionsartig vermehrt. Da infolge der hohen Schlammbelastung der Sauerstoffgehalt des Wassers zu gering sei, sei ein erneutes Fischsterben in naher Zukunft zu erwarten. Eine schnelle Lösung sei deshalb unabdingbar. Die Umsetzung der Fische in andere Gewässer sei durch die unglaublich große Menge nicht machbar, da ansonsten die dort bereits vorhandenen Populationen bedroht seien.

Belüftung, Raubfische und Schlamm-Umschichtung

Er unterbreitete folgende Lösungsvorschläge: Als Sofortmaßnahme müsse der Weiher mit einem geeigneten Gerät wie zum Beispiel einem „Aqua-Pilz“ belüftet und damit mit neuem Sauerstoff versorgt werden. Um den viel zu hohen Fischbestand zu reduzieren, empfehle er die Einsetzung von Raubfischen wie etwa den Hecht. Es müssten aber mindestens 50 Stück sein, da sonst die Maßnahme unwirksam sei. Als langfristige Lösung schlug Kramer vor, den vorderen, größeren Teil des Weihers durch einen Damm vom hinteren, kleineren Teil abzutrennen und dann nach und nach im größeren Teilbereich den Schlamm auszubaggern, mit diesem den hinteren Bereich aufzufüllen und dadurch zu Verlanden. Da dies keine Entnahme, sondern lediglich eine Umschichtung im gleichen Gewässer bedeute, rechne er von Seiten des Umwelt- und Naturschutzes nicht mit Einwänden. Dadurch entstünde ein, wenn auch etwas kleineres, aber dafür auf lange Sicht schönes und lebensfähiges Gewässer.

Außerdem schlug er zum Schluss seines Vortrags vor, die am nördlichen Ufer des Gewässers stehenden Hybrid-Pappeln zu entfernen. Deren Laub verrotte nicht und trage maßgeblich zur Verschmutzung des Weihers bei. Im Zuge einer Neuaufforstung mit geeigneteren Bäumen empfehle es sich außerdem, das Südufer ebenfalls mit Bäumen zu bepflanzen. Dadurch könne die Sonneneinstrahlung, welche eine der Ursachen des Sauersoffschwundes sei, verringert werden.

Rettung des Brandweihers hat Priorität

In der darauffolgenden rund eineinhalbstündigen Diskussion an welcher sich außer dem Ortschaftsrat die als Besucher anwesenden Fischerei- und Angelsportexperten Jürgen Sperling und Jürgen Kniephoff, Stadtrat Thomas Bayer sowie Stephan Fischer, Leiter der Grünplanungsabteilung der Stadt Weil am Rhein beteiligten, wurde das Thema nochmals von allen Seiten beleuchtet.

Einwände, die sich zum Beispiel auf Geruchsbelästigung oder die Gefahr, die von dem toxisch belasteten Schlamm nach der Umfüllung ausgehen könnten bezogen, konnte Kramer weitgehend entkräften.

Am Schluss war man sich halbwegs einig, dass die von Kramer vorgeschlagenen Maßnahmen zwar keine hundertprozentige Sicherheit für die Lösung des Problems darstellen, aber derzeit die einzig möglichen seien. Auf jeden Fall müsse man alles versuchen um den Brandweiher zu retten.

Öffentlicher Bücherschrank und Dach für Sitzgruppe

Die von Ortsvorsteher Hofmann vorgelegte Projektliste Märkt für den Haushalt 2022 der Stadt Weil am Rhein enthielt neben der Sanierung des Brandteichs, die an erster Stelle auf der Projektliste steht, noch keine konkreten Zahlen, sondern lediglich zwei weitere Vorschläge. Das zweite Projekt umfasst die Einrichtung eines öffentlichen Bücherschrankes.

Eine Gruppierung aus dem Dorf habe diesbezüglich bei ihm vorgesprochen, sagte Hofmann. Für den Fall, dass eine solche Einrichtung in Märkt realisiert würde, wolle die Gruppe den Betrieb und die Pflege des Bücherschranks übernehmen. Damit würden der Gemeinde keine weiteren Kosten entstehen. Standort und Gestaltung des Projekts müsse noch ermittelt werden.

Als drittes Vorhaben steht der Wunsch nach einer Überdachung der Sitzgruppe beim Boule-Platz auf der Liste. Die Boule-Gruppe habe diesen Wunsch mit der Begründung an ihn herangetragen, auch bei nicht so schönem Wetter Boule spielen zu können. Gestaltung und Ausführung des Vorhabens sei noch völlig offen und müsse erst noch erarbeitet werden. Alle drei Projekte fanden ohne Diskussion die Zustimmung des Ortschaftsrats. Lediglich beim dritten stimmten nur drei Räte/innen mit ja, einer war dagegen und eine enthielt sich der Stimme.