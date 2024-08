Sehr zufrieden ist das Vorstandsteam des Kulturrings mit dem bisherigen Verlauf der Läublinpark-Matineen. An bisher drei Terminen seien immer mehr als 100 und bis zu 140 Gäste da gewesen, die mit Applaus für die Musiker und Lob an den Organisator René Winzer nicht gegeizt hätten, heißt es in einer Mitteilung des Kulturrings. Ob der Seniorenspielring des Harmonika-Clubs Haltingen, die Jazz-Combo Jam Passion oder, am vergangenen Sonntag, der Eisenbahner Musikverein – jeder Musikstil sei bestens angekommen. Viele Besucher seien Stammgäste. Die Vorbereitungen beginnen beim Kulturring-Vorsitzenden Winzer immer am Montag vor dem sonntäglichen Auftritt mit dem bangen Blick auf alle möglichen Wetter-Apps, heißt es. Denn gespielt werden kann nur bei trockenem Wetter. Mit der Hoffnung auf solches laufen nun die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe am Sonntag, 29. September, mit der Bigband „Groove ‘n Joy“, schreibt der Kulturring.