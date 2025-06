Weil am Rhein: Matti: „Wir freuen uns auf einen herrlichen Sommer“

Es gibt wie immer ein Für und Wider. Bei uns stimmen die Gäste mit den Füßen ab, und somit können wir den Erfolg leicht feststellen. Da die Gästezahlen nicht gesunken sind, denken wir, dass das Laguna die richtige Entscheidung getroffen hat und auf die vielen Gästewünsche und ‑bitten eingegangen ist. Die Entscheidung wurde ja auch nicht leichtfertig getroffen und hat von den Mandatsträgern viel Geduld und Fingerspitzengefühl erfordert. In der Vergangenheit hat das Laguna-Team festgestellt, dass die bisherige Bekleidungsregelung von den Gästen missverstanden wurde und nicht eindeutig und klar verständlich war. Die Gäste haben die Bekleidungsregeln sehr großzügig interpretiert. Immer wieder kamen Badegäste in zu weiter Kleidung ins Bad, was zu unmittelbarer Ertrinkungsgefahr führen kann. Der Betreuungsaufwand wurde zu enorm und konnte nicht mehr bewältigt werden. Dies führte zu Beschwerden anderer Gäste und einem Hilferuf aus der Belegschaft. Das Personal war ständig gefordert und hatte neben der Aufsichtspflicht einen hohen Arbeitsaufwand. Das Personal war kontinuierlich damit beschäftigt, die Regeln zu erläutern und durchzusetzen. Somit blieb für die eigentliche Aufgabe kaum Zeit.