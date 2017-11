Weil am Rhein „Mediterrane Impressionen“ bei Hanemann

Weil am Rhein-Ötlingen. In der Galerie Hanemann in Ötlingen, Dorfstraße 107, wird neu die Gemäldeausstellung von Roswitha Reiss gezeigt. Diese trägt den Titel „Mediterrane Impressionen“.

Roswitha Reiss, gebürtig aus Rheinfelden, hat schon in früher Jugend ihrer Freude an den schönen Dingen des Lebens durch Pinsel und Farbe Ausdruck gegeben. Sie malt instinktiv, ohne Zwang gängiger Kunsttheorien, ohne Rücksicht auf aktuelle zeitgenössische Strömungen, sondern lässt sich von ihren eigenen Wahrnehmungen leiten, heißt es in ihrer Vita. Ihr Bestreben ist der Wunsch, die Schönheit von Natur und Landschaft auf ihre eigene Art darzustellen. Reiss will mit ihrer Malerei nicht provozieren, sondern versöhnen. Nach vielen Reisen in mediterrane Länder hat sie Motive, die sie stark beeindruckt haben, verarbeitet. Roswitha Reiss malt in den verschiedensten Techniken wie Öl, Acryl, Aquarell und Pastellkreide.

n Geöffnet ist die Ausstellung mittwochs bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie samstags und sonntags von 13 - 18 Uhr.