Einsätze: Die Bereitschaftsleitung wurde 81 mal alarmiert, 191 Personen wurden betreut und behandelt. Durch die Leitstelle Lörrach wurden die Einsatzkräfte zu 39 Hausnotrufen, einem Krankentransport, zwölf Brandeinsätzen, acht medizinischen Notfällen, sechs Chemieeinsätzen, zwei Verkehrsunfällen, zwei Wachbesetzungen und zwölf geplanten Einsätzen gerufen. Gemeinsame Übungen gab es wieder mit den Feuerwehren Haltingen und Fischingen.

„Wenn andere feiern oder ihrem Sport nachgehen, sind die Helfer des Roten Kreuzes im Einsatz“, sagte der Bereitschaftsleiter. Die sanitätsdienstliche Betreuung wurde bei Veranstaltungen wie dem Fasnachtsumzug in Weil, dem 3-Länder-Stadt Festival, „Baden in Blut“, Open-Air-Kino, „Rock am Rhy“, „Weinweg in Flammen“, Dorffest in Binzen und vielen mehr gewährleistet.