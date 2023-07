Weil am Rhein Mehr als 150 Weine und Winzersekte

In diesem Bereich nannte er eine Neuerung. Zum Monatsbeginn hat die WG die „Markgräfler Weintheke“ vom Efringen-Kirchener Betreiber Sven Vormann übernommen. „Mit dieser Online-Plattform von rund 20 Markgräfler Erzeugern stellen wir uns digital noch breiter auf“, so Heintz. Davon profitierten die WG und deren erzeugende Winzer, der Weincenter sowie die dort und in der Markgräfler Weintheke gelisteten Erzeuger aus vielen Ländern. Dem Kunden könne man so eine enorme Vielfalt an Produkten bieten, betonte Heintz – auch bei der „großen Weinprobe“.