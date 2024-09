Weil am Rhein: Mehr als 500 Ausbildungen im Fokus

Die Ausbildungsbörse findet am 21. September von 9 bis 13 Uhr in der Realschule Dreiländereck und im Oberrhein-Gymnasium statt. Und auch drumherum wird einiges geboten sein. Einmal mehr öffnet die Kaffeestube in der Realschule ihre Pforten. Da Parkplätze nur in geringer Anzahl rund um die Realschule Dreiländereck und das Oberrhein-Gymnasium zur Verfügung stehen, richten die Organisatoren wieder einen kostenlosen Shuttlebus-Service ein. Dieser pendelt am Veranstaltungstag ab 8 Uhr pausenlos zwischen dem Parkplatz auf dem Vitra Campus und der Ausbildungsbörse.