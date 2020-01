Weil am Rhein Mehr als vier Millionen Ausleihen

Weil am Rhein. In diesen Tagen erwartete Bibliotheksleiterin Ellen Benz die 4 444 444. Ausleihe in der Stadtbibliothek, seit diese 1994 in der ehemaligen Kirche St. Peter und Paul eröffnet wurde. Ganz überrascht war dann Leser Thomas Drews, als die Bibliotheksleiterin ihm zur 4 444 444. Ausleihe gratulierte. Drews leiht seit 2003 regelmäßig in der Bibliothek aus, kommt mindestens einmal in der Woche zur Ausleihe vorbei: Ihn interessieren überwiegend Zeitschriften, Sachbücher, beispielsweise Reiseführer, aber auch Romane, etwa Krimis. An diesem Tag lieh er „Der Klügere denkt nach: von der Kunst, auf die ruhige Art erfolgreich zu sein“ von Martin Wehrle aus.