Bei einer Gegenstimme (Thomas Harms, FDP) und drei Enthaltungen hat der Gemeinderat eine überplanmäßige Ausgabe in Höhe von 50 000 Euro für Verkehrssicherungsmaßnahmen im Weiler Stadtwald bewilligt. Harms befand dies als zu teuer und meinte, damit werde im Nachhinein noch gutgeheißen, was im Stadtwald passiert sei (Stichwort Kollateralschäden bei den Baumfällungen). Dem widersprach Thomas Bayer (Grüne): „Damit haben wir es geschafft, das umzusetzen, was wir uns gewünscht haben: fein und dezidiert vorzugehen.“ Er sei gerne bereit, aus dem Haushalt eine „etwas größere Scheibe abzuschneiden“, wenn die Bevölkerung davon einen Nutzen habe. Auch Oberbürgermeisterin Diana Stöcker betonte, dass es sich um „neue Kosten“ handele.