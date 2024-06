Die Zustimmung einer überplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 500000 Euro für den Erwerb von Grundstücken hat der Finanzausschuss dem Gemeinderat einstimmig empfohlen. Bei der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 seien zu diesem Zweck 500000 Euro angemeldet worden. Ausgaben in Höhe von 318000 Euro seien bereits getätigt worden, war im Ausschuss zu erfahren, davon rund 93000 für Grundstücke im Bereich der geplanten Feuerwache Nord in Haltingen. Ausgaben für Grunderwerb in diesem Gebiet in Höhe von rund 289000 Euro stehen noch aus. Hinzu kommen 12000 Euro für den Erwerb von Grundstücken in der Läublinstraße, wo eine Wohnbebauung geplant ist. Mit einer Summe von 179000 Euro schlägt ein bereits im Jahr 2023 abgeschlossener Tauschvertrag zu Buche, dessen Fälligkeit im Januar 2024 eintrat. Hinzu kommen 300000 Euro für Altlastenentsorgung aus der Blauenstraße sowie kleinere Summen für Verkehrs- und Ausgleichsflächen.