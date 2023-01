Weil am Rhein Mehr Menschen unterbringen

Alternativen vorgeschlagen

Niemand habe vor einem Jahr ahnen können, wie sich die Lage verändert, gab die Sozialdezernentin zu bedenken. Ihre Frage, was die Anwohner denn ganz konkret befürchten, blieb unbeantwortet.

Thomas Bayer (Grüne) brachte als alternativen Standort den Festplatz am Dreiländergarten ins Gespräch – er sei nicht dagegen, dass Flüchtlinge unterkommen, aber dagegen, dass sie „zusammengequetscht“ werden (siehe Bericht rechts). So schnell, wie man sich das vorstelle, gehe es beim LGS-Festplatz, der auch als Veranstaltungsort dient, aber nicht, stellte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz klar. Für das ganze Jahr 2023 seien bereits alle Verträge gemacht. „Ich verstehe und teile die Sorge. Aber wir müssen die Aufgabe bewältigen.“ Allerdings sehe er den Tag kommen, an dem die Fläche in Anspruch genommen werden muss.

Das Gespräch suchen

Auch das Hochhaus der Wohnbau am Liegnitzer Weg in Weil, das aktuell leergezogen wird, könne nicht einfach so wieder belegt werden, erklärte der OB. Katharina Hütter (UFW) hatte diesen Vorschlag ins Spiel gebracht. „Wir haben die baurechtliche Auflage, dass das Gebäude nicht sanierungsfähig ist und wir es nach und nach entmieten müssen.“ Die Stadt bemühe sich, eine Änderung der Rechtslage zu erwirken. „Das heißt aber noch nicht, dass es geht.“

Ursprünglich war für die GU in Haltingen eine Nutzungsdauer von voraussichtlich 18 Monaten vorgesehen gewesen. Anfang September waren die ersten Geflüchteten eingezogen. In der Vergangenheit hatte der Landkreis am Sägischopf schon einmal eine Unterkunft betrieben. Sie verstehe die Sorgen und dass die Anwohner darauf pochen, dass die Container eigentlich weg sollten, meinte Zimmernann-Fiscella. „Aber was sollen wir denn mit den Menschen tun?“ Das Team im Landratsamt sei stets auf der Suche nach Unterkünften. „Viele Ukrainer würden ja auch gerne zurück in ihre Heimat gehen. Sie haben alles verloren.“

Die Sozialdezernentin unterbreitete den Nachbarn das Angebot, sich einmal zusammenzusetzen und über Befürchtungen sowie Lösungen zu sprechen. Sie lud auch ausdrücklich dazu ein, alles was anfällt, zu melden. In der Sitzung fiel etwa der Hinweis, dass Kinder aus der GU öfter einen Ball gegen eine angrenzende Hauswand schießen würden. In der Unterkunft in Rheinfelden sei mit den Kindern gemeinsam ein Regelwerk erarbeitet worden. „Das hat etwas genützt.“

Mehrere Räte sprachen den Anwohnern ihren Dank und ihre Anerkennung aus.

Weil am Rhein-Haltingen (sas). In den zwei zusätzlichen Wohncontainern, die die Haltinger Gemeinschaftsunterkunft erhalten soll, könnten 60 bis 93 Personen Platz finden – je nachdem, mit wie viel Platz pro Bewohner gerechnet wird. Normalerweise sind sieben Quadratmeter gesetzlich vorgeschrieben, in Ausnahmefällen kann aber auf 4,5 Quadratmeter reduziert werden.

Thomas Bayer (Grüne) stellt sich das problematisch vor: „Die Menschen sind ständig dort, das ist eng. Wir machen einen Brennpunkt auf, der zwar nicht unbedingt einer werden muss. Aber ich finde es ungeschickt.“ Ins gleiche Horn stieß Eugen Katzenstein (UFW): „Bei 4,5 Quadratmetern muss ich schlucken.“

Das sei nicht viel, räumte Sozialdezernentin Elke Zimmermann-Fiscella ein. Das Land ermögliche die geringere Quadratmeteranzahl aufgrund der Sondersituation durch den Krieg in der Ukraine. „Sobald es geht, wollen wir wieder auf sieben Quadratmeter erhöhen“, stellte sie klar. Man müsse aber auch sehen, was die Alternative sei: eine Belegung von Sport- und Festhallen. „Dort würde mit Bauzäunen und Planen abgegrenzt.“ Zudem würden die Menschen nicht ewig bleiben. „Die Ukrainer ziehen nach sechs Monaten in die Anschlussunterbringung.“ Wobei das dann fast noch ein größeres Problem für die Städte und Gemeinden darstelle.

Dass die Infrastruktur jetzt schon kaum ausreiche, etwa was die Kinderbetreuung oder die Ärzteversorgung angeht, musste Zimmermann-Fiscella auf Nachfrage Katzensteins ebenfalls zugeben. „Das können wir nicht schönreden. Wir müssen mit der Diskrepanz leben.“ Landkreisweit würden 500 Plätze in der Ü3-Betreuung fehlen. Ursache sei aber der Fachkräftemangel.

Ein Schweizer Arzt kümmere sich in der GU um Impfungen, ergänzte Fachbereichsleiterin Sarah Scheurer. Möglicherweise könne er auch darüber hinaus tätig werden.

20 bis 25 ukrainische Flüchtlinge kommen pro Woche im Landkreis an, dazu kommen 80 bis 100 Asylbewerber pro Monat. Der Landkreis verfügt über eine Kapazität von 1438 Plätzen, frei seien noch rund 202. Um das Soll zu erfüllen, gelte es noch 237 ukrainische Flüchtlinge unterzubringen. Spätestens im Juni seien alle Plätze belegt.