Weil am Rhein Mehr Respekt für den Naturraum

Ein Baustein, um für mehr Wertschätzung für das Gebiet so sorgen, sei die Information und Wissensvermittlung. „Denn diejenigen, die verstehen, welche wertvollen Tier- und Pflanzenarten auf den funktionierenden Naturraum angewiesen sind, würden Respekt für diesen entwickeln“, lautet der Ansatz. Mit einer bloßen Kennzeichnung des Gebiets als Naturschutzgebiet wurden bisher keine Informationen vermittelt, sondern eher einzuhaltende Verbote, die in einem Naturschutzgebiet gelten, signalisiert.

Anhand der vier Informationstafeln, die beginnend am sogenannten Wöschplatz zu erleben sind (Eingang in der Nähe des Haltinger Sportplatzes am Rebgarten), werden nun die Tiere und Pflanzen des Waldes und der Gewässer leicht verständlich vorgestellt. Lebensnahe Illustrationen der französischen Illustratorin Caroline Koehly zeigen den Pirol und die Gelbbauchunke in ihren Lebensräumen.

Eine Besonderheit ist das Krebsbachtal auch für den grenzüberschreitenden Biotopverbund, denn die grüne Insel ist ein wichtiger Trittstein zwischen dem französischen Naturschutzgebiet der Petite Camargue Alsacienne (PCA) und dem deutsch- schweizerischen Landschaftspark Wiese.

Der Themenweg im Krebsbachtal ist einer von vier anderen Themenwegen, die im Zuge des grenzüberschreitenden Projekts „Natur-Erlebnis grenzenlos“ entwickelt und verwirklicht wurden. Ebenso sind bereits Tafeln auf der Rheininsel der PCA und am Wildwasserkanal in Hüningen installiert worden. Weitere Tafeln sind für das Naturschutzgebiet der Kiesgrube Käppelin und den Landschaftspark Wiese vorgesehen.

Die grenzüberschreitenden Zusammenhänge werden jeweils zweisprachig vermittelt: entweder per QR-Code verfügbar oder teils direkt auf der Tafel übersetzt. All diese Naturräume stehen über die Grenzen hinweg miteinander in Verbindung. Gerade deshalb sei die grenzüberschreitende Zusammenarbeit für einen gemeinsamen Biotopverbund so bedeutsam. Wichtige Projektpartner sind dabei das Regierungspräsidium Freiburg, das Landratsamt Lörrach und die Stadt Weil am Rhein sowie Partner in Frankreich in der Schweiz.