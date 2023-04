Weil am Rhein Mehr Schub für die Wärmewende

Auch durch das neue Gebäudeenergiegesetz werden Öl- und Gasbrenner im Heizungskeller immer mehr zum Auslaufmodell. Bei der Suche nach Alternativen will die Stadt Weil am Rhein ihren Bürgern mit einer Wärmewende-Kampagne zusammen mit der Energieagentur Südwest auf die Sprünge helfen. Drei große Informationsveranstaltungen im Rathaus und auf dem Vitra-Campus sind geplant, um über die Rolle der Privathaushalte bei der politisch vorgegebenen Wärmewende, aber auch über die Installation von PV-Anlagen sowie über Gebäudesanierung und Heiztechnik aufzuklären. In kleineren Gemeinden in der Umgegend hätten sich für solche Veranstaltungen einige hundert Personen interessiert, die Beratungsnachfrage sei enorm gestiegen. Diesem Interesse soll nun in Weil am Rhein durch die Wärmewende-Kampagne Rechnung getragen werden.