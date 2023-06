Weil am Rhein Mehr Sicherheit, mehr Sauberkeit

Kommentare der Räte

Sie sei überrascht, dass der neue Dienst gleich mit zwei neuen Stellen geplant werde, merkte Ulrike Fröhlich (Grüne) nach Anselms Präsentation an. Es gebe auch andere wichtige Stellen, etwa einen Mobilitäts- oder einen Klimaschutzmanager. Matthias Dirrigl (SPD) schlug vor, den Ordnungsdienst zunächst für zwei Jahre probeweise einzurichten, und dann zu prüfen, ob er noch gebraucht werde. Das sei zwar grundsätzlich möglich, entgegnete die Ordnungsamtsleiterin, es werde aber so mit Sicherheit schwieriger, jemanden zu finden. Zudem müsse die Ausrüstung in jedem Fall gekauft werden. Begeistert über das Konzept zeigte sich Claus Weibezahl (CDU), schließlich habe seine Fraktion den Antrag 2017 eingebracht. Er gebe jedoch zu bedenken, dass es mit zwei Jahren nicht getan sei. Schaue man sich zudem die Fülle der Aufgaben an, könnten zwei Personen nur ein Anfang sein, fügte er hinzu. In Freiburg seien gerade Kneipenbesitzer froh gewesen über die neuen Ordnungshüter. Ein KOD kenne „seine Pappenheimer“ und könne mit dem nötigen Fingerspitzengefühl vorgehen. Vielleicht wäre des zusätzlich möglich, dass sich jemand vom GVD weiterbilden könnte. „Richtig und wichtig“ sei es, dass man sich mit dem Thema beschäftige, befand Andreas Rühle (UFW). Man müsse etwas tun, allein schon aufgrund der Vermüllung auf dem LGS-Gelände. Er erkundigte sich, wie die Erkenntnisse anderer Kommunen seien. In Rheinfelden, wo es sei 2020 einen KOD gibt, werde dieser auf drei Stellen aufgestockt, informierte Anselm. Irmgard Lorenz (Grüne) merkte abschließend an, dass man damit als Kommune polizeiliche Aufgaben übernehme und finanziere, und man stattdessen mehr Polizei brauche.