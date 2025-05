Weil am Rhein: Mehr Wald und mehr Wahlfreiheit bei Gräbern

Rechnung getragen wurde den Trends zu Urnenbeisetzungen und naturnahen Bestattungen. Letztlich auch deshalb, um einer Abwanderung in andere Gemeinden vorzubeugen. So werden auf dem Friedhof in Weil am Rhein naturnahe Grabfelder unter Einbeziehung des Baumbestands angelegt. Der Friedhof in Märkt soll gleich ganz zu einem Waldfriedhof umgestaltet werden. Bis zu 15 weitere Bäume werden dafür gepflanzt. Und die Ötlinger wünschen sich ein Urnengrabfeld unter einem Baum.