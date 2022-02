Weil am Rhein Mehr Wohnraum kommt gut an

Das Verhältnis der gewerblichen Nutzung zur Wohnnutzung würde laut Hornung 39 zu 61 Prozent betragen. Die Wohnfläche soll insgesamt 1000 Quadratmeter umfassen. Im Erdgeschoss des an der Gewerbestraße geplanten Gebäudes ist Einzelhandel mit einer Verkaufsfläche von rund 554 Quadratmetern vorgesehen. Schon vor rund zwei Jahren hat Hornung dafür einen Bio-Lebensmittelmarkt gefunden, berichtete er auf Nachfrage von Axel Schiffmann (UFW). „Durch Corona wurden die Bedingungen allerdings erschwert.“ Er befinde sich mit dem Markt in der „Anpassungsphase- beziehungsweise Klärungsphase“. Ein Mietvertrag bestehe aber nach wie vor, so Hornung auf Nachfrage unserer Zeitung.

Die Gestaltung des Gebäudes will Hornung an jene des gegenüberliegenden dm- Markts anpassen. Eine Dachbegrünung ist vorgesehen – in Abstimmung mit der Stadt- und Grünplanung, erklärte Architekt Eberhard Marks auf Nachfrage von Markus Dembowski (Grüne). Außerdem sollen Büsche und Bäume auf den Anlagen gepflanzt werden.

Axel Schiffmann (UFW) lobte Hornungs „Herzblut“. „Sie machen sich Gedanken.“ Schließlich gehe es um das „Entrée von Haltingen“. Schiffmann sprach von einer Aufwertung. Dass der soziale Wohnungsbau umgesetzt werden soll, sei nicht selbstverständlich. Er erkundigte sich zudem nach den Parkplätzen. Hornung sicherte zu, dass diese in ausreichender Zahl zur Verfügung stünden.

Dembowski erkundigte sich, wie sichergestellt werden soll, dass es sich um Sozialwohnungen handelt. Bürgermeister Martin Gruner stellte klar, dass für das Vorhaben zunächst eine Bebauungsplanänderung nötig ist, um ein Mischgebiet festzusetzen und damit Wohnraum zu ermöglichen. „Die Festsetzungen können wir detailliert fassen.“ Außerdem soll ein städtebaulicher Vertrag ausgearbeitet werden. Der Grünen-Ortschaftsrat kritisierte, dass am Boden zu wenig Grünfläche bleibe. Auch Jan Bautz (SPD) sah das Grundstück als „sehr versiegelt“ an. „Vielleicht geht ja noch was.“ Er sprach aber von einer „positiven Sache in der Summe“.

Auch Eugen Katzenstein (UFW) sah die Mischung als gelungen an. Er hakte nach beim Punkt Energie. Entstehen soll laut Marks ein Effizienzhaus 55 oder „eher besser“ mit Wärmepumpenanlagen. Auch eine Photovoltaikanlage sei unter gewissen Umständen denkbar.

Thema Lärm im Gewerbegebiet

Bereits bei der ersten Vorstellung im Ortschaftsrat und im Bau- und Umweltausschuss im vergangenen Juli war das Thema Lärm zur Sprache gekommen. „Ist dort überhaupt Wohnen zulässig?“, hakte Bautz nun noch einmal nach. Im Rahmen des Bebauungsplanänderungverfahrens sei zu prüfen, ob dies umsetzbar ist, erläuterte Bürgermeister Gruner. Das Thema Nachbargrundstück müsse auf jeden Fall auch untersucht werden, meinte Schiffmann, der einen Clinch mit dem Gewerbe im Westen vermeiden will.

Mit acht Ja-Stimmen (und einer Enthaltung) stimmte der Ortschaftsrat dem Beschlussvorschlag zu, dass die Verwaltung beauftragt wird, die Aufstellung der Änderung des Bebauungsplans vorzubereiten. Das Thema wird auch noch im Bau- und Umweltausschuss vorberaten, bevor der Gemeinderat entscheidet.