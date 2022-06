Weil am Rhein Mehr Zuschüsse, kürzere Betreuung

In der Regel würden um die 80 Kinder in der Kindertagespflege betreut, so Huber. Ziel sei, Eltern, die ihre Unter-Dreijährigen bei Tageseltern betreuen lassen, nicht schlechter zu stellen als solche, deren Kinder eine KiTa besuchen. Durch die Förderung von rund 60 weiteren Plätzen würden Mehrkosten in Höhe von rund 143 000 Euro entstehen, die laut Verwaltung ausdrücklich unter Finanzierungsvorbehalt stehen.

Einem weiteren Antrag des katholischen Trägers haben sich die anderen Träger angeschlossen, die Ganztagsbetreuung anbieten. Darin geht es um die Forderung, die Öffnungszeiten in der Ganztagesbetreuung von derzeit 50 auf 45 Stunden zu reduzieren. Die Verwaltung schlägt vor, diese Reduzierung zunächst vorläufig für einen Zeitraum von zwei Jahren zu beschließen.

Kürzere Betreuungszeit im Ganztag im Blick

Als Gründe werden der Fachkräftemangel und die großen Herausforderungen in der Personal- und Betreuungsplanung im Ganztag genannt. Zudem würde die volle Betreuungszeit selten genutzt, wie Huber anmerkte. Den Einwand mehrerer Ausschussmitglieder, dass Eltern dadurch in Schwierigkeiten kommen können, wollte Oberbürgermeister Wolfgang Dietz nicht gelten lassen: Man könne nicht für jede individuelle Problemlage eine Lösung präsentieren, sondern den Eltern lediglich ein Angebot unterbreiten, so das Stadtoberhaupt.