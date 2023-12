Brennende Fahrzeuge in Haltingen haben die Feuerwehr und die Polizei am ersten Weihnachtsfeiertag auf Trab gehalten. Bereits gegen 3.10 Uhr rückten Einsatzkräfte zu einem brennenden Motorroller in der Heldelinger Straße aus. Der Roller brannte vollständig ab und verursachte einen leichten Sachschaden am angrenzenden Wohnhaus. Gegen 5.50 Uhr wurden der Polizei mehrere brennende Autos in unmittelbarer Nähe davon gemeldet.