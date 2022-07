Weil am Rhein. Fahrraddiebe treiben in Weil ihr Unwesen: Von Donnerstag bis Sonntag wurden der Polizei bislang sechs Fahrraddiebsstähle sowie zwei Diebstähle von E-Scootern gemeldet, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. In zwei Fällen wurden ein Fahrrad und ein Pedelec, beide verschlossen, aus dem Keller von Mehrfamilienhäusern in der Breslauer Straße und im Marksteinweg entwendet. Zwei E-Scooter verschwanden am Freitag vor einem großen Einkaufszentrum in Friedlingen. Am gleichen Ort wurde am Samstag ein Treckingrad entwendet. Gestohlen wurden auch ein nagelneues Mountainbike aus der Turmstraße, ein Fahrrad im Zwölfthauen, ebenfalls alle verschlossen sowie ein unverschlossenes Rad aus einem Carport in der Müllheimer Straße. Der Dieb war wohl per Rad zu diesem Tatort gefahren, da er dort ein anderes, weniger wertvolles Fahrrad zurückließ.