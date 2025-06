Zunächst schlug ein Unbekannter am Montag zwischen 16.45 und 17.40 Uhr die hintere Beifahrerscheibe eines Fahrzeugs ein und entwendete aus dem Innenraum einen Rucksack, informiert die Polizei. Das Fahrzeugs stand in der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 420 in Friedlingen. Ebenso am Montag: Im Zeitraum zwischen 17 bis 21 Uhr, wurde an einem Auto die Seitenscheibe der Fahrertür eingeschlagen. Nach Sachlage wurde aus dem Fahrzeug nichts entwendet. Der Pkw stand auf einem Parkplatz in der Hardtstraße unter der Autobahn. Im Zeitraum zwischen Freitag, 30. Mai, 12 Uhr, bis Montag, 2. Juni, 16.30 Uhr, öffneten Unbekannte gewaltsam ein Seitenfenster eines Wohnmobils, um in den Innenraum zu gelangen. Hier ist noch nicht bekannt, ob aus dem Wohnmobil, welches in der Gartenstraße stand, etwas entwendet wurde.