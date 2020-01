Weil am Rhein Mehrere Leute prügeln sich

Weil am Rhein/Friedlingen - Zu einer Schlägerei zwischen zwei Personengruppen kam es in der Nacht zum Sonntag gegen 1.45 Uhr in einer Bar in der Riedlistraße. Im Lauf der Auseinandersetzung wurde ein 29-jähriger Mann am Kopf verletzt. Er konnte nach ärztlicher Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei nahm wenige Minuten nach der Schlägerei einen 45-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe der Dreiländerbrücke vorläufig fest. Mindestens zwei weitere Tatverdächtige flüchteten unerkannt.