Weil am Rhein: Meist standen Wirtinnen hinter der Theke

Erbaut wurde das Haus im Jahr 1844. Ein erster Hinweis ist 1872 zu finden, in dem der 23-jährige Bäcker Franz Brändle den Antrag stellte, in seinem Anwesen an der „Hinteren Dorfstraße“ eine Schankwirtschaft einzurichten. Lediglich der Stubenwirt Lienin hatte etwas dagegen, da kein Bedürfnis vorläge, weil es bereits genügend Wirtschaften gebe. Brändle erhielt trotzdem die Erlaubnis, die „Traube“ zu betreiben. In dieser Zeit wurde „Brändle“ dann endgültig zu „Brendle“. Da Franz Brendle 1890 mit erst 41 Jahren verstarb, führte seine Witwe Rosalie das Gasthaus noch acht Jahre weiter und wechselte danach auf das nur vier Häuser entfernte Gasthaus „zur Sonne“ und nahm das Wirtschaftsrecht mit.

Die Schweizer Gabe gab es in der „Traube“

Im Jahr 1921 veräußerte sie wiederum die Sonne an die Gemeinde Weil. Ein Jahr später kaufte Sohn Julius sein Elternhaus der Mutter ab und stellte den Antrag, dass er mit seiner Frau Karoline nicht nur die Bäckerei wieder betreiben werde, sondern auch das Wirtschaftsrecht wieder auf die „Traube“ mitnehmen wolle. Dazu stellte die Gemeinde zahlreiche gesetzliche Auflagen, was den baulichen Zustand betraf. Es war kein guter Zeitpunkt, die Weltwirtschaftskrise war auch in Weil zu spüren, und Brendle konnte die ganzen Bauauflagen nicht erfüllen. So kam es 1930 zur Versteigerung des Anwesens.