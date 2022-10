Weil am Rhein Meisterhafte Radierkunst

Bei Stahlberger sind die Radierungen räumlich in Themenbereiche geordnet. Auf den Drucken steht meist das Wort „Figuration“, aber es gibt doch auch Übertitel zu den Werkreihen wie „Krieg“, „Pygmalion“ oder „Ars moriendi“ (Kunst des Sterbens). Zur Serie „Pygmalion“ hängt von Brodwolf ein eigener Text aus. Darin erfährt man einiges zur Technik des Tiefdrucks, allerdings nicht, dass der Künstler Pygmalion auf sich selber bezieht.

Pygmalion-Mythos

Schließlich wollte Pygmalion ja Figuren machen, die leben, und dieser Mythos hat Brodwolf, auch ein Erschaffer von Figuren, angezogen.

Ebenso interessant ist der Zyklus mit Insekten, die augenscheinlich größer sind als die ganzen Figuren. Das passt wiederum in unsere Zeit der Naturbedrohung.

Etwas verwundert reibt man sich als vermeintlicher Brodwolf-Kenner die Augen bei den kirchenkritischen Kaltnadelradierungen von Papst, Mönchen und Bischöfen als Totenköpfe, die im letzten Raum versammelt sind und die Brodwolf in merkwürdige Architekturen stellt. Hierzu muss man wissen, dass der Bildhauer einmal bei dem Autor Wolfgang Hildesheimer in Poschiavo zu Besuch war, diesen seltsamen Baustil in Graubünden gesehen und in den Arbeiten reflektiert hat.

Manche dieser Blätter aus dem Ende der 1960er Jahre erinnern an Theaterszenen oder Cabaret. Einmal meint man, Hamlet halte auf der Bühne den Totenschädel seines Vaters in der Hand. Das Theater hat Brodwolf immer schon fasziniert, damals in den 1960er Jahren hat er in Berlin viele Theateraufführungen besucht. Das Bühnenartige erscheint sowohl in Objekten als auch, wie man jetzt erstmals sehen kann, in den Radierungen.

Mit diesen bemerkenswerten Arbeiten aus Brodwolfs früher und mittlerer Schaffensphase wird die Galerie zu einem echten Grafikkabinett, ergänzt durch zwei beeindruckende Bronzegüsse, die das zentrale Thema Figur auf plastische Art vertiefen. Bis 18. Dezember, Di-Sa 16-18 Uhr.