Weil am Rhein: Menschen im Alter zusammenbringen

Heitere Stimmung

Und tatsächlich, es herrschte eine heitere und entspannte Stimmung unter den Gästen im Gemeindesaal. Pfarrerin Bertina Müller, die regelmäßig zu den Gästen des Mittagstischs gehört, sagt: „Ich bin völlig begeistert. Es ist einfach wunderbar.“ Sie finde es toll, dass Marianne Braun diese Arbeit auf sich genommen habe. Die Besucher seien jedes Mal begeistert. Der Mittagstisch werde sehr gut angenommen und sei eine wichtige Veranstaltung für das Dorf.

Reden und sich treffen

Unter den Gäste ist auch Jochen Buck mit seiner Frau Renata. Er sei in der Ötlinger Kirchengemeinde nach wie vor Mitglied, auch wenn er nach 23 Jahren als Bewohner Ötlingens, nach Weil am Rhein gezogen sei. Im gefalle es sehr gut und das Ehepaar sei von Anfang an dabei. „Das ist eine fröhliche Angelegenheit, eine wunderbare Sache, ja, eine tolle Einrichtung“, findet Buck.

Auch Ursula Toth ist jedes Mal dabei, wenn zum Mittagstisch eingeladen wird. „Es gefällt mir, es ist unterhaltsam und mir schmeckt es immer sehr gut“, stellt sie fest. Sie schätze den Austausch, die Gespräche sowie Leute zu treffen, die sie schon länger nicht mehr gesehen habe. Insgesamt findet Toth: „ Das ist eine Bereicherung für das Dorf.“