Weil am Rhein Menschen Perspektiven geben

Von Siegfried Feuchter

Hilfe zur Selbsthilfe nennt Andrea Wikmann aus Weil am Rhein ihr Projekt Msumarini in Kenia. Vor 20 Jahren hat die heute 57-jährige Frau mit beispielhaftem Idealismus, Zielstrebigkeit und Engagement ein Hilfsprojekt initiiert, von dem heute ein ganzes Dorf in Afrika profitiert. Dank ihres Einsatzes hat sich die Infrastruktur deutlich verbessert.

Weil am Rhein. Zwei- bis dreimal im Jahr reist Andrea Wikmann auf eigene Kosten nach Kenia, um bei ihren jeweils mindestens dreiwöchigen Aufenthalten mit den Verantwortlichen die weiteren Schritte einer nachhaltigen Selbsthilfe in die Wege zu leiten und die bestehenden Projekte wie Schulbau, Einkaufsläden, Solar- und Umweltprojekt zu konsolidieren. Unsere Zeitung sprach mit Andrea Wikmann, die viel ehrenamtlichen Einsatz und Herzblut in das Projekt steckt.

In jedem Fall, so lange ich kann. Ich bin mit Leib und Seele dabei, das Selbsthilfeprojekt ist zu einer Lebensaufgabe geworden. Im Januar reise ich wieder nach Msumarini. Denn es ist immer gut, wenn ich vor Ort bin und direkt mit den Leuten sprechen und Aufgaben koordinieren und verteilen kann.

Ja, die Förderung des Umweltbewusstseins. Langsam schwappen nämlich auch Fertigprodukte ins Dorf. Deshalb habe ich Müllsammelaktionen angestoßen. Viele Projekte haben wir in den zurückliegenden 17 Jahren schon realisiert, die es am Laufen zu halten gilt. Und die Ideen für neue Projekte gehen nicht aus, es gibt noch viel zu tun. Für die Umsetzung benötigen wir natürlich auch Spendengelder, weshalb wir ein Spendenkonto eingerichtet haben. Wir freuen uns über jeden Euro.

Was hat Sie veranlasst, Frau Wikmann, vor 20 Jahren in einem Dorf in Kenia aktiv zu werden?

Wer ist „wir“?

Und das ist Ihnen gelungen?

Wie war die Resonanz?

Der Einsatz lohnt sich also?

Wie werden Sie bei Ihren Besuchen aufgenommen?

Wie oft sind Sie vor Ort?

Und Sie machen weiter?

Was steht an?

Wie kam es zu diesem Kontakt?

Haben Sie ein neues Projekt im Auge?

Durch die Arbeit meines Mannes in Afrika kam ich nach Kenia und lernte so das Dorf Msumarini kennen. Das war 1996, und 2000 realisierten wir das erste Projekt, ein Gemeinschaftshaus.

Die Menschen in Msumarini und ich. Die Leute dort leben in sehr ärmlichen Verhältnissen und verdienen sich ihren Lebensunterhalt durch Ackerbau und Viehzucht. Mein Leitgedanke war von Anfang an, was man tun kann, damit die Menschen vor Ort bleiben und nicht abwandern.

Als ich vor 20 Jahren mit Msumarini in Kontakt kam, zählte das Dorf 800 Einwohner, heute sind es 2000. Durch den Bau eines Gemeinschaftshauses hatten wir einen zentralen Mittel- und Anlaufpunkt für die Menschen geschaffen. Ich habe damals ein Nähprojekt initiiert, denn Nähen und Schneidern ist meine Leidenschaft. Ziel war es, vorhandene Potenziale zu fördern, Lebensgrundlagen zu schaffen und möglichst viele Menschen zu beteiligen.

Gut. Sie wurde nach und nach größer, je besser die In­frastruktur wurde. Wir haben ein Solarprojekt umgesetzt, eine Schule gebaut, schließlich ist Bildung das A und O. Auch ein Shop-Projekt mit verschiedenen Läden und kleinen Geschäften im Dorf wurde unter anderem realisiert. Zudem gibt es jetzt eine Zahlstation, also eine Art kleine Bank.

Unbedingt. Die Hilfe zur Selbsthilfe bewährt sich, es ist ein Geben und Nehmen, und das Geld bleibt im Dorf. Dadurch werden auch Arbeitsplätze geschaffen. Wir sind ein rein privates Projekt, das sich in Eigeninitiative durch den Verkauf der afrikanischen Produkte und aus Erlösen aus unseren kleineren Projekten finanziert. Mittlerweile haben wir 30 Leute beschäftigt. Wir wollen vielen Menschen dort eine Zukunftsperspektive geben. Deshalb ist es auch wichtig, dass viele an dem Projekt teilhaben und auch ihre Fähigkeiten, ihr Wissen und ihre Begabung einbringen können.

Mit afrikanischem Herzen. Ich bin dort die weiße Frau. So wie die Menschen in Msumarini mit Respekt und Achtung behandelt und ihre Kultur und Tradition bewahrt werden wollen, so begegnen sie auch mir. Es ist eine herzliche Atmosphäre, sie warten immer gespannt, wenn ich komme. Die Verständigung erfolgt in Englisch.

Zwei- bis dreimal im Jahr für mindestens jeweils drei Wochen. Es gibt dann zahlreiche Arbeitsgespräche mit meinen Ansprechpartnern. Ansonsten bin ich täglich von Zuhause aus dank der modernen Medien über WhatsApp, Skype und E-Mail mit ihnen verbunden. Wir betreiben ja auch noch einen Online-Shop. Ich habe durch das Projekt einen Fulltime-Job.

Die vor einem Jahr eingeweihte Schule wird ein Jahr alt. Dann wird auch unsere Schirmherrin, die Deutsche Weinkönigin von 2016/17, Lena Endesfelder von der Mosel, kommen.

Sie war zur Einweihung da und fand das Projekt super. Seither setzt sie sich auch stark dafür ein. Die Kinder sind sehr arm, manche haben keine Eltern mehr. Doch es können nur Kinder die Schule besuchen, wenn Eltern zahlen –­ oder sonst jemand. Es ist aber wichtig, dass so viele Kinder wie möglich die Schule besuchen können.